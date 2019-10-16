اعلن الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون اليوم الاربعاء دخول موسم (الوسم) ثاني موسم في السنة السهيلية مضيفا ان (الوسم) يدخل في ال16 من اكتوبر من كل عام ويستمر 52 يوما.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس مع دخول (الوسم) سيبدأ بالتحسن ويبرد في اخره مستمرا معه موسم الصفري الذي يسبب امراض الحساسية والزكام.

واوضح انه تم تسمية (الوسم) بهذا الاسم لانه يسم الارض باللون الاخضر لكثرة النباتات والاعشاب اذ تبدأ الامطار بالنزول وتظهر الاعشاب التي تزهر في فبراير ومارس ويكون لها الوان متعددة وتسمى (النوير) ويغلب عليها اللون الاصفر كما يظهر (الفقع).