أعلنت الهيئة العامة للبيئة تسلمها رسميا موقع الاطارات المستعملة في (ارحيه) من هيئة الصناعة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1049) بشأن تحويل مسؤولية استكمال التخلص من الاطارات من (الصناعة) ل(البيئة). وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام ل(البيئة) الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحفي خلال جولة نظمتها الهيئة في منطقة (ارحيه) اليوم الخميس ان (البيئة) تتعاون مع بلدية الكويت وهيئة الصناعة والهيئة العامة للرعاية السكنية للانتهاء من مشكلة مكب (ارحيه) بفترة سريعة لتسليمها ل(السكنية).

واضاف الشيخ عبدالله ان هيئة البيئة ستسلم الارض ل(السكنية) في غضون عام حيث سيتم خلالها التعامل مع هذه الاطارات بتحويلها الى المصانع لاعادة تدويرها او تحويلها الى شركة اسمنت الكويت لتحويلها الى طاقة مؤكدا ان الهيئة قادرة على التعامل مع العدد المتبقي من الاطارات عبر وضع افضل الدراسات والخطط.

وحول موسم التخييم ذكر انه يتم التنسيق مع بلدية الكويت لتحديد مواقع التخييم وسيتم توزيع شتلات على المخيمات ما يسهم في زيادة الغطاء الاخضر في البلاد مبينا ان فرق الهيئة والبلدية ستكون منتشرة لرصد المخالفات والتأكد من سلامة الوضع البيئي في هذه الاماكن.

من جانبه قال نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العدواني انه وفقا لدراسة البلدية والرعاية السكنية تبين ان هناك 50 مليون اطار في المنطقة حيث قامت هيئة الصناعة بإزالة 30 مليونا والمتبقي الان 20 مليونا.

واضاف العدواني ان الهيئة كلفت من قبل مجلس الوزراء الاشراف على الموقع الذي كان اساسا مسؤولية البلدية وتم تحديد مساحات في السالمي لانشاء مصانع اعادة التدوير للشركات التي تبنت تقطيع الاطارات حيث اكتفت هيئة الصناعة حاليا باعداد هذه الاطارات وتحولت المسؤولية الى هيئة البيئة ابتداء من اليوم.