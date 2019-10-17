التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الخميس الفريق الاستشاري العالمي لمشروع دراسة وتطوير الادارة الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي ان الاجتماع عقد بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية بالمشروع وهم عضوا المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور فهد الراشد وسارة أكبر ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ومدير المشروع غادة الخلف.