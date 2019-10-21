الكويت – 20 – 10 (كونا) — انطلقت اليوم الاحد منافسات النسخة ال25 من بطولة آسيا للبولينغ (رجال وسيدات) التي تستضيفها الكويت للمرة الاولى بمشاركة 228 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة.

وتقام البطولة التي تختتم منافساتها في 30 اكتوبر الجاري برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال ممثل راعي البطولة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في تصريح صحفي عقب الافتتاح ان المشاركة في مثل هذه الاحداث الرياضية تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتطويرها.

واضاف الجبري ان استضافة البلاد لهذا المحفل الرياضي المهم يعيد الكويت الى الساحة الرياضية القارية والعالمية بعد سنوات من الايقاف الرياضي مشيدا بالدور الذي يقوم به نادي البولينغ الكويتي في سبيل اظهار البطولة بشكل يليق باسم الكويت.

من جانبه قال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة رئيس نادي البولينغ الكويتي الشيخ طلال المحمد الصباح في كلمة خلال الحفل ان تنظيم هذا التجمع القاري الكبير يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستعادة الكويت ريادتها في كافة المجالات ومن بينها الرياضة.

وثمن الشيخ طلال الصباح رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا المحفل مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة والجهات ذات الصلة ما اسهم في تسهيل عمل اللجنة التحضيرية.

بدوره اشاد المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية حمود فليطح في تصريح للصحفيين بحفل افتتاح البطولة “المميز” الذي جاء بجهود مضنية للجنة المنظمة بقيادة الشيخ طلال المحمد الصباح معتبرا ان اقامة هذا المحفل القاري الكبير يأتي استكمالا لاستضافة البلاد العديد من البطولات الكبرى.

واشار فليطح الى ان الكويت سباقة الى تنظيم اكبر المحافل الرياضية على المستويين الاقليمي والقاري موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة البلاد المزيد من الاحداث الرياضية في مختلف الالعاب.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن الاسهامات الكبيرة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تعزيز دعائم العمل الخيري والانساني حول العالم فضلا عن عروض فنية تعبر عن حياة الشعوب الاسيوية والعربية.

تشارك في البطولة منتخبات افغانستان واستراليا والصين وهونغ كونغ والهند واندونيسيا والبحرين وايران واليابان والاردن والعراق وكازاخستان وكوريا الجنوبية ومكاو وماليزيا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسنغافورة و الصين تايبيه وتايلاند والامارات واوزبكستان ومصر اضافة الى الكويت البلد المضيف.