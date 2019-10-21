ريال مدريد يفاوض مدربه السابق.. وزيدان في عين العاصفة

يبدو أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بات في موقف لا يحسد عليه، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة النادي الإسباني فتحت باب المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو.

ويتعرض زيدان إلى ضغوط منذ مطلع الموسم الجاري، إذ جمع فريقه 18 نقطة فقط من 9 مباريات، بينما زادت الخسارة المفاجئة الأخيرة من ريال مايوركا الصاعد حديثا من سخط جماهير النادي الملكي على الإدارة الفنية.

كما أن الفريق حصد مع المدرب الفرنسي نقطة واحدة من مباراتين في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، وبات مهددا بالخروج المبكر من بطولته المفضلة.

وبحسب برنامج “إل شيرينغيتو” الإسباني التلفزيوني الشهير، فإن المفاوضات “بدأت بالفعل” مع مورينيو ، الذي أصبح بلا عمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر من العام الماضي.

وقاد المدرب البرتغالي ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، حقق خلالها الفريق لقب الدوري الإسباني وكأسي الملك والسوبر المحلي مرة واحدة لكل بطولة، بعكس “زيزو” الذي نجح في قيادة “البلانكو” إلى 3 ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا، فضلا عن تتويج بالدوري والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

وحقق ريال مدريد الفوز في 128 مباراة من أصل 178 تحت قيادة مورينيو، إلا أنه كان دائم التعثر في البطولات الأوروبية، التي تعد من أولويات ريال مدريد المتوج بطلا للقارة 13 مرة كرقم قياسي.

وارتبط اسم مورينيو بالعودة إلى ريال مدريد أكثر من مرة على مدار العام الماضي، علما أنه تجمعه برئيس النادي فلورنتينو بيريز علاقة شخصية ممتازة.

وكان زيدان أعلن رحيله بشكل مفاجئ في أعقاب قيادته الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2018 على حساب ليفربول الإنجليزي، لكنه سرعان ما عاد في مارس الماضي على خلفية سوء نتائج الفريق تحت قيادة زميله السابق سانتياغو سولاري.

ويحتل الفريق الملكي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الغريم التقليدي برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة.