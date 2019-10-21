تصريح صحفي للشريعان عن “عريضة المناشدة لسمو أمير البلاد الخاصة بـ”العفو العام”

أصدر النائب السابق احمد الشريعان التصريح الصحفي التالي حول ما تم تداوله مؤخرا عن الجهود التي تسعى الى تقديم عريضة مناشدة لسمو أمير البلاد.

وقال الشريعان:

تداعى مجموعة من الشخصيات الوطنية السياسية والاكاديمية لتقديم عريضة لمناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفضه الله ورعاه

اولاً – لتهنئة سموه و أنفسنا بسلامة العودة الى ارض الوطن.

ثانياً – و لأننا نعرف حرص سمو الامير حفظه الله بحكمته المعهودة و المعروفة عالمياً و عربياً و اقليمياً بتوحيد الجبهة الداخلية و رص الصفوف لبناء هذا الوطن العزيز فكانت هذه العريضة التي تناشد سمو الامير باستخدام الماده 75 من الدستور فيما يتعلق بقانون العفو العام عن المحكومين في قضايا الرأي السياسي سواء من هم داخل السجن او خارج البلاد بما فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الامة، و بعد اكتمال العريضة و اسماء موقعيها اتصلت شخصياً بالاخ احمد الفهد مدير مكتب صاحب السمو الذي طلب مني الانتظار لحين عودة سموه وبعد ذلك اجريت اتصالاً ثانياً به ولم يبدِ استعدادًا لاستلام عريضة المناشدة، ولو قبل استلامها لاكتفينا، لأننا نعلم انها ستكون بين أيد امينة وهي أيادي صاحب السمو الامير.

وختم الشريعان قائلاً: ولذلك و امام هذا الموقف سوف نقوم بنشرها حتى تصل إلى رجل الحكمة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله و جعله ذخراً للوطن والمواطنين ويعلم الجميع ان من سمات سموه العفو عند المقدرة والله ولي التوفيق.