قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد اليوم الاثنين ان الادارة باشرت اجراءات التحقيق لمعرفة اسباب عدم حضور محاميها في قضية الطعن بالاستئناف المقدم من الادارة على الحكم الصادر في الاشكال المقام من شركة (اجيلتي) وبعض المستأجرين منها.

واكد المستشار المسعد في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ردا على ما اثير في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم حضور محامي (الفتوى والتشريع) أمام المحكمة في القضية المذكورة “ان الادارة لن تتقاعس عن محاسبة اي عضو يثبت تقصيره في اداء اعمال وظيفته”.

واضاف ان الادارة لن تتقاعس كذلك عن توقيع العقوبة المناسبة على المقصر وذلك اتباعا للنهج المتخذ من قبلها بمحاسبة المقصرين بالجزاء المناسب “والذي وصل في بعض الحالات الى الفصل من الوظيفة والاحالة إلى النائب العام”.

وبين ان (الفتوى والتشريع) وفقا لحكم المادة (170) من الدستور هي الهيئة المختصة بأبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة القوانين واللوائح وتتولي تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء فضلا عن الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها المرسوم بقانون (رقم 12 لسنة 1960).

واكد انه عندما تتولى الادارة الدفاع عن حقوق الدولة امام القضاء فهي خصم شريف في كافة الدعاوى التي تباشرها وصولا الى الحقيقة القضائية ولا تعتبر طرفا ذا مصلحة شخصية في اي قضية ولا تدخر جهدا في الدفاع عن كافة اجهزة الدولة للمحافظة على المال العام.

واوضح ان اعضاء (الفتوى والتشريع) يباشرون الدفاع عن كافة القضايا على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة الفنية والقانونية وصولا الى الحفاظ على المال العام والمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.