محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
22 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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