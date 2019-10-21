حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 39°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.