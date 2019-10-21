حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
22 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4   قدم.
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