دشن النادي الكويتي للالعاب الذهنية اليوم الاثنين منافسات النسخة الاولى من بطولة الخليج لهواة الشطرنج (رجال وسيدات) التي تستضيفها البلاد حتى 29 اكتوبر الجاري.

واكد امين سر الاتحاد الكويتي للعبة عادل العميري في تصريح للصحفيين على هامش حفل افتتاح البطولة التي تشهد مشاركة 49 لاعبا ولاعبة اهمية المنافسات لاسيما لفئة الناشئين نظرا لما توفره من فرص للاحتكاك مع لاعبين من دول عدة.

واوضح العميري ان البطولة المقامة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة الكويتية وتتكون من تسع جولات وتلعب وفقا للنظام السويسري شهدت في يومها الاول 17 مباراة ظهرت جميعها بمستوى جيد.

واعرب عن امله في ان تظهر البطولة بمستوى مميز يعكس مهارات اللاعبين وقدراتهم التي تصقل جراء نقل التجارب.

يترأس (لجنة التنظيم) المنظم الدولي الكويتي خلف العازمي في حين يترأس (لجنة الحكام) الحكم الدولي الاماراتي مهدي عبدالرحيم.