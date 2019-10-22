آرسنال يسقط في فخ شيفيلد

تغلب شيفيلد يونايتد على آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامال لين، ضمن لقاءات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل شيفيلد يونايتد هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ليس موسيت في الدقيقة 30.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شيفيلد يونايتد إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.

تحفظ

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظ كبير من قبل الفريقين، مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه على طرفي الملعب، بينما اكتفى شيفيلد على الركلات الركنية لتشكيل خطورته.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 21، بعد هجمة مرتدة منظمة من قبل لاعبي آرسنال، وصلت على الجانب الأيسر لكولاسيناك، الذي مرر عرضية أرضية لنيكولاس بيبي الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بغرابة من أمام أقدامه.

وبالفعل أثمر اعتماد لاعبو شيفيلد على الركلات الركنية في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30، بعدما تلقى أوكونيل كرة عرضية ليمررها برأسه لموسيت في منطقة الـ6 ياردة، ليودعها الأخير بسهولة في شباك الحارس الألماني لينو.

وطالب لاعبو آرسنال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد تعرض بوكايو ساكا للإعاقة من قبل المدافع إيجان، إلا أن حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجهه بداعي التمثيل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق تشاكا صاورخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة الحارس هندرسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أوناي إيمري التبديل الأول لآرسنال، بخروج جوزيف ويلوك، ونزول داني سيبايوس بدلًا منه، بحثًا عن معادلة النتيجة.

وكاد سيبايوس أن يعدل النتيجة لآرسنال في الدقيقة 59، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد مباشرة، إلا أن كرته ذهبت في أحضان هندرسون.



وحاول فليك مباغتة لينو في الدقيقة 61، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس الألماني.

وعاد فليك في الدقيقة 67 ليسدد صاورخية جديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ذهبت في أحضان لينو هذه المرة.

وأجرى إيمري التبديل الثاني في الدقيقة 69، بنزول ألكسندر لاكازيت على حساب تشاكا.

وفي الدقيقة 73، تحصل آرسنال على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، سددها بيبي مباشرة ليمسك بها هندرسون بسهولة.

وعاد بيبي بعدها بدقيقة ليطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة، ليرد عليه نوروود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس الألماني.

وأجرى إيمري التبديل الثالث والأخير في الدقيقة 78، بنزول المهاجم مارتينيلي على حساب بيبي.

وتواصلت محاولات آرسنال بحثًا عن ادراك هدف التعادل، ففي الدقيقة 80 أرسل تشامبرز عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كولاسيناك، إلا أن رأسيته ذهبت أعلى العارضة.

سيطر آرسنال تقريبًا على معظم أوقات الشوط الثاني من المباراة، ولكن دون خلق فرصة محققة للتسجيل

وفي الدقيقة 88، وصلت الكرة إلى تشامبرز على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة تجاه المرمى، إلا أن الكرة ارتطمت بدفاعات شيفيلد لتخرج إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل ضائع، لم يتمكن خلالها آرسنال من تدارك الهزيمة، لينتهي اللقاء بفوز شيفيلد بهدف نظيف.