اعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظيم فعالية خاصة بشهر الفضاء تتضمن محاضرة علمية ولقاءات مع الروبوت (صوفيا) الشهيرة ومخترعها تقام في المركز العلمي الكويتي يومي 24 و25 الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان منتج الروبوت (صوفيا) الدكتور ديفيد هانسن سيلقي محاضرة يوم 24 الجاري حول علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والكيفية التي تساهم بها هذه الاختراعات والتطورات الحديثة في رحلات الفضاء واكتشاف اغواره.

واضافت ان هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور هانسن رفقة الروبوت (صوفيا) تأتي ضمن محاضرات المؤسسة الدورية (KFAS Links) التي تقدم لمحة عن الامكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات.

واوضحت ان الفعالية الخاصة بعرض الروبوت (صوفيا) تتيح الفرصة لزوار المركز العلمي التواصل والتفاعل معها الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا الى الساعة 12 مساء ومن الساعة 30ر7 مساء حتى 10 مساء في حين ستتواصل مع زوار المركز الجمعة المقبل من الساعة 2 مساء حتى 10 مساء.

يذكر ان الدكتور ديفيد هانسن حقق سمعة عالمية لاختراعه الروبوت (صوفيا) التي تعد اكثر الروبوتات تعاطفا وذكاء وشبها للانسان في العالم عبر دمجه الفنون التصويرية مع العلوم والهندسة كما اخترع مواد جديدة للبشرة وآليات تعبير الوجه وبرامج ذكية لتحريك الروبوتات من اجل التفاعل المباشر مع البشر.

وقد تحدثت الروبوت (صوفيا) امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم اختيارها بمثابة اول مواطن غير بشري في المملكة العربية السعودية وتمتلك ذكاء خارقا وقدرة متقدمة على قراءة الوجوه والتعاطف مع المشاعر وفهم الفروق الدقيقة في اللغة والتواصل مع الآلاف من تعابير الوجه.

وكانت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دشنت في عام 2017 مبادرة (KFAS Links) وهي سلسلة من المحاضرات الحيوية وحلقات النقاش التي تعقد على مدار العام لتعزيز نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر منصة تفاعلية يتبادل افراد المجتمع من خلالها المعرفة ويقدم المحاضرات خبراء وباحثون عالميون مختصون بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.