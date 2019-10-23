سناب شات تواصل التعافي وتعلن عن إيرادات أعلى من المتوقع

أعلنت شركة ( سناب ) Snap يوم الثلاثاء عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019 التي فاقت تقديرات المحللين، إذ زاد عدد مستخدمي تطبيق التراسل المصور التابع لها ( سناب شات )، مدعومًا بميزات جديدة، مثل الألعاب داخل التطبيق.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي: إنه أصبح لديها أكثر من 210 ملايين مستخدم نشط يوميًا في الربع الثالث المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ 203 ملايين مستخدم في الربع الثاني. أما في الربع الثالث من عام 2018، فقد كان عدد المستخدمين 186 مليون مستخدم.

وكانت شركة (سناب) قد أطلقت تطبيق سناب شات في عام 2011، وسرعان ما حقق التطبيق نجاحًا هائلًا أقلق فيسبوك، إذ أخذ منها المستخدمين من فئة الشباب، الذين وجدوا في التطبيق خصوصية لا توفرها فيسبوك، كما أنه يمتاز بتأثيرات مرئية قائمة على تقنية الواقع المعزز تسمح لهم بتغيير جنسهم في الصور، أو إضافة مرشحات.

وبعد أن فشلت فيسبوك في منافسة سناب شات عن طريق إطلاق تطبيقات مشابهة، قررت في عام 2016 استنساخ أبرز مزايا سناب شات، وهي ميزة (القصص)، فأضافتها إلى جميع تطبيقاتها، بما في ذلك: تطبيق مشاركة الصور والفيديو القصير إنستاجرام، وتطبيقي التراسل الفوري واتساب ومسنجر، فضلًا عن تطبيقها الرئيسي. وبالفعل نجح إنستاجرام في جذب مستخدمي سناب شات مستفيدًا من قاعدة المستخدمين العريضة، والآن يبدو أن سناب شات أخذ يتعافى.

وقال (إيفان شبيجل) – الرئيس التنفيذي لشركة سناب في تصريحات معدة: إن النمو في الأعمال التجارية للعام الحالي وضع الشركة “على طريق واضح لتحقيق الأرباح (قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك) في الربع الرابع”.

قال شبيجل: إنه بعد إطلاق تطبيق سناب شات الجديد على نظام أندرويد، فإن الشركة تعمل على إنشاء تجربة مستخدم أفضل في أسواقها الدولية، مما يساعد في المساهمة في نمو المستخدمين النشطين يوميًا. وكانت الشركة قد أطلقت نسخة منقحة من تطبيقها على نظام اأندرويد في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بغية جذب المستخدمين في الأسواق النامية، حيث أصبحت هواتف أندرويد الأكثر انتشارًا.

ويُعتقد أن سناب تمكنت من جذب المزيد من المستخدمين خلال الربع الثالث من 2019 من خلال مرشحات الواقع المعزز الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب محمولة في تطبيقها من خلال الشراكة مع شركة تطوير الألعاب (زينجا) Zynga. كما أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن دعم الإعلانات الديناميكية التي تعمل تلقائيًا على إنشاء إعلانات مستهدفة تظهر للمهتمين من المستخدمين.

وبحسب تقرير النتائج، فقد قفزت إيرادات سناب – التي تحصل عليها من بيع الإعلانات على التطبيق – نحو 50% إلى 446.2 مليون دولار أمريكي، كما قفز متوسط العائد لكل مستخدم بنسبة 33% إلى 2.12 دولار خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع سناب أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 540 مليون دولار إلى 560 مليون دولار. وكان المحللون يفي المتوسط يتوقعون عائدات قدرها 555.4 مليون دولار.