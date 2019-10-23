أجريت قرعة بطولة كأس الخليج ال24 لكرة القدم اليوم الاربعاء والمزمعة اقامتها في الدوحة في الفترة من 27 نوفمبر الى التاسع من ديسمبر المقبلين.

واسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري مع المنتخب اليمني في افتتاح البطولة فيما سيلعب منتخبا عمان والعراق المباراة الثانية في اليوم الاول للبطولة التي يستضيفها استاد خليفة الدولي.

وفي ال30 من نوفمبر المقبل ستقام مباريات اليوم الثاني للبطولة حيث سيلعب منتخب الكويت امام نظيره اليمني والمنتخب القطري امام نظيره العماني فيما سيشهد اليوم الثالث في الثالث من ديسمبر مباراتين الاولى بين العراق والكويت والثانية بين اليمن وعمان.

وسيلعب المنتخب الكويتي امام نظيره العماني في المباراة الاولى لليوم الرابع للبطولة في السادس من ديسمبر فيما سيتواجه في المباراة الثانية منتخبا قطر والعراق.

وسيشهد اليوم الختامي للبطولة مباراتين تجمع الاولى بين منتخبي العراق واليمن فيما تجمع الثانية منتخبي الكويت وقطر.

وستقام البطولة التي يشارك فيها منتخبات الكويت وعمان والعراق واليمن اضافة الى البلد المضيف قطر بنظام دوري من دور واحد يذهب فيه الكأس للفريق الاكثر حصدا للنقاط.

واكد عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مراسم اجراء القرعة حرص الكويت على المشاركة في هذه البطولة التي تحمل طابعا خاصا لابناء الخليج الاشقاء الذين تجمع بينهم روابط وثيقة.

وبين الهملان ان الكويت تحرص على المشاركة في هذه البطولة الخليجية الدورية والتأكيد على حضور جميع المسابقات الاخرى كمشاركة اخوية بين المنتخبات والاستفادة من الخبرات والاحتكاك بين الاشقاء.

واعرب عن شكره وتقديره لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على قبول طلب الكويت بعدم لعب الجولة الاولى من البطولة وذلك بسبب تزامن الحدث مع مباراة المنتخب الكويتي امام نظيره النيبالي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

واشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر الشقيقة في استعداداتها لاقامة هذه البطولة الخليجية والى النجاح الذي حققته في استضافة عدد كبير من البطولات العالمية والاقليمية ليس في كرة القدم فقط بل في جميع الالعاب.

واعرب عن امله في ان تحقق البطولة النتائج المنشودة منها في التنافس الشريف واللقاء الاخوي بين الاشقاء وتعزز خبرات اللاعبين واستفادتهم من الخبرات الفنية والتكتيكية الموجودة لدى الفرق الخليجية.

وفي حفل سحب القرعة تم الكشف عن شعار البطولة الذي يبرز العلم القطري مصحوبا بكرة قدم وهو امتداد لشعارات بطولات كأس الخليج السابقة التي استضافتها قطر كما تم الكشف عن تميمة البطولة التي جاءت على شكل محارة بداخلها لؤلؤة اسمها (صديفي) وتزدان التميمة بألوان العلم القطري وتحتفي بماضي قطر متمثلا بالحياة البحرية والغوص لاجل اللؤلؤ.