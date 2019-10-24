اختارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ناشطة سياسية كويتية ضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم خلال عام 2019.

وذكرت (بي بي سي) ان الدكتورة الكويتية العنود الشارخ كانت من بين 17 امرأة عربية تم اختيارهن تقديرا لدورهن واسهاماتهن في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والعلوم والطب والفنون والأعمال والآداب والرياضة.

وذكرت ان الدكتورة العنود تم اختيارها نظير عملها الدؤوب مع عدة مؤسسات دولية للدفع نحو المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة الى انها كونها أول كويتية تحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي لدفاعها عن حقوق المرأة.

ومن جانبها اعربت الدكتورة العنود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن سعادتها باختيارها ضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019 مشيرة الى انها تعتبر اول كويتية يتم اختيارها ضمن هذه القائمة.

وقالت ان اختيارها جاء نظير إسهاماتها في تعزيز مكانة المرأة بالكويت والعالم العربي من خلال برامج ابتكار والتعاون مع هيئات ومنظمات عالمية لتغيير الصورة النمطية لعمل المرأة العربية والمسلمة.

وأكدت ان المرأة الكويتية استطاعت تخطي العقبات اللي واجهتها خلال العقود الماضية بإرادة وتصميم منها ورغبة من النظام السياسي الكويتي بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في الحياة بشكل عام.

وذكرت ان تمكين المرأة القيادية بالكويت يأتي ضمن رؤية (كويت 2035) مشددة على ضرورة قيام القطاع الحكومي والخاص بالتعاون والعمل مع المجتمع المدني لنقل صورة واقعية وإيجابية لما وصلت إليه المرأة الكويتية.

يذكر ان الدكتورة العنود حاصلة على شهادة البكالوريوس من (كينغز كوليدج) في لندن وشهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) (.