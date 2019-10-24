وفيات يوم الخميس 24 اكتوبر 2019

فهد مرزوق مضحي الرشيدي 79 عامًا «شُيع» الرجال: سعد العبدالله ، ق11 ، ش164 ، م455 – النساء: خيطان ، ق10 ، ش8 ، م15، ت: 69666653 – 51648666.

شيخة فوزي أحمد الخشان 23 عامًا بعد صلاة عصر «غد الجمعة» – الرجال: العزاء في المقبرة فقط – النساء: القرين ، ق1،ش8،م2، ت: 65535221 – 99161631 – 5436878.

فالح مطلق العويهان العنزي 76 عامًا بعد صلاة عصر «غد الجمعة»، الرجال: الجهراء، العيون، ق3، ش3 ،م 56 – النساء: النسيم ، ق2،ش30،م16، ت: 55935595 – 60000076.

نور عيسى علي الخلف 10 اعوام بعد صلاة عصر «غد الجمعة»، الرجال: العزاء في المقبرة فقط – النساء: العدان،ق7، ش18،م30، ت:99373935.