طقس الكويت: رياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لامطار رعدية

توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الادارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي ان يكون طقس اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى غائم مع رياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لامطار رعدية.

واوضح العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 15 الى 45 كيلومترا في الساعة مع فرصة امطار متفرقة قد تكون رعدية.

واضاف انه من المتوقع وصول سرعة حركة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة واستمرار فرص الأمطار المتفرقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ودعا مرتادي البحر الى اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج والذي قد يصل الى أكثر من 6 اقدام محذرا قائدي المركبات وخصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض مفاجئ للرؤية.