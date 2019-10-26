اعلنت بلدية الكويت اليوم السبت ان قيمة عقود النظافة الجديدة بلغت حوالي 124 مليون دينار كويتي (نحو 410 ملايين دولار اميركي) بوفر يقدر بأكثر من 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) عن عقود النظافة السابقة.

واكدت البلدية في بيان صحفي حرصها ومحافظتها على المال العام من خلال خفض كلفة العقود الجديدة مشيدة بجهود فرق النظافة في مختلف المحافظات الذين يواصلون الليل بالنهار في متابعة اعمال شركات النظافة وتطبيق كل بنود الاتفاقيات.

واشارت الى عدم توانيها في تطبيق الجزاءات والغرامات بحق اي شركة يثبت عدم التزامها لافتة الى انه سيتم تغريم اي شركة تقصر عن اداء عملها كما هو متفق عليه الى جانب تحرير مخالفات خاصة بلائحة النظافة بحق المخالفين لها.

وذكرت ان المراجعات والاشراف المباشر على عقود النظافة التي تم ابرامها والاتفاق عليها مع شركات النظافة يؤكد انها “غير مسؤولة” عن التقصير المتعلق في نظافة المناطق التجارية والصناعية امام المحلات.

واوضحت ان تلك المناطق لها عقود تنظيف خاصة مسؤول عنها ملاك المجمعات التجارية واصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة و”ان دور مفتشي النظافة في البلدية رقابي في تحرير المخالفات في تلك المناطق ان وجدت وهم يقومون بواجبهم على اكمل وجه”.

واكدت اهمية تضافر الجهود وتعاون ملاك العقارات التجارية والصناعية واصحاب المحال مع الفرق الميدانية لمراكز النظافة ومفتشيها للقيام بعملهم ورفع مستوى النظافة الذي ينشده ويتطلع له الجميع.

وشددت البلدية على ان “اعمال النظافة تسير حسب ما هو مخطط له وان اي خلل هو ضمن المتوقع والطبيعي في ظل البدء بتنفيذ عقود النظافة الجديدة”.