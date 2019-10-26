مانشستر سيتي يكتفي بثلاثية في مرمى أستون فيلا

ضيق مانشستر سيتي الخناق على المتصدر ليفربول، بفوزه على مضيفه أستون فيلا 3-0 مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رحيم سترلينج (46) ودافيد سيلفا (65) وإلكاي جوندوجان (70) أهداف مانشستر سيتي.

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متخلفا وراء ليفربول بفارق 3 نقاط، علما بأن الأخير سيخوض موقعة صعبة امام توتنهام مساء الأحد، أما أستون فيلا، فتجمد رصيده عند 11 نقطة.

واعتمد فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا على طريقة اللعب 4-3-3، فلعب جون ستونز إلى جانب فرناندينيو في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين جواو كانسيلو وبنجامين مندي، وتبادل الثلاثي إلكاي جوندوجان ودافيد سيلفا وكيفن دي بروين الأدوار في خط الوسط، فيما لعب المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس كرأس حربة على حساب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مقابل تواجد برناردو سيلفا ورحيم سترلينج على الجناحين.

في الجهة المقابلة، لجأ أستون فيلا إلى طريقة اللعب 4-1-4-1، فتكون الخط الدفاعي من الرباعي فريدريك جولبيرت وبيورن أنجليس وتايرون مينجز ومات تارجيت، ولعب مارفيلوس ناكامبا في دور لاعب الارتكاز، وتواجد تريزيجيه وجاك جريليش على الجناجين حول دوجلاس لويز وجون ماكجين في وسط الملعب، مقابل تمركز ويسلي كرأس حربة.

هدد مانشستر سيتي مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة، عندما وصلت الكرة إلى دافيد سيلفا الذي أعادها إلى جوندوجان، فأرسل الدولي الألماني كرة إلى جيسوس، لكن محاولة الأخير مرت بجوار القائم الأيمن.

كان سترلينج محور هجمات مانشستر سيتي في الشوط الاول، وتسبب في صداع برأس جولبيرت ظهير أستون فيلا، بيد أن معظم محاولات زملائه لم تشكل خطرا على مرمى أستون فيلا الذي بدوره اعتماد لى هجمات خاطفة ضعيفة.

وطالب جمهور سيتي بركلة جزاء في في الدقيقة 19 عندما اصطدمت تسديدة سترلينج بيد أنجليس، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وسدد كانسيلو في مكان وقوف حارس أستون فيلا توم هيتون في الدقيقة 21.

وتصدى إيدرسون حارس مرمى سيتي لتسديدة ماكجين في الدقيقة 22، وعاد هيتون ليبعد رأسية ستونز بأطراف أصابعه فوق المرمى في الدقيقة 25، وطالب أستون فيلا بركلة جزاء بعدما نفذ تريزيجيه ركلة حرة ارتدت من يد ستونز، لكن الحكم لم يحتسب شيئا في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الاول، قابل دافيد سيلفا تمريرة سترلينج أمام المرمى بلمسة لتمر الكرة بجانب القائم.

افتتح مانشستر سيتي الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46، عندما تلقى سترلينج تمريرة من جيسوس، ليضع الكرة بين قدمي الحارس هيتون، وتقدم مندي بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية ارتدت من المدافع أنجليس في الدقيقة 53.

وكان جيسوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 55، عندما استقبل كرة مشتتة من الدفاع ليسدد في مكان وقوف هيتون قبل أن يبعد المدافع مينجز خطرها، وجرب دي بروين خظه بتسديدة بعيدة المدى حادت عن المرمى في الدقيقة 61، وبعدها بلحظات قابل دوجلاس لويز عرضية برأسه لم يجد إيدرسون صعوبة في التقاطها.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 65، بعدما أرسل دي بروين عرضية مخادعة من الناحية اليسرى، غمزها دافيد سيلفا بأناقة في الشباك بعدما كسر مصيدة التسلل.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 70، عندما تابع جوندوجان تسديدة مرتدة لبرناردو سيلفا في الشباك، ليعلن الفريق الضيف استسلامه بعد ذلك، ويشرك صاحب الأرض كل من أنجيلينو وفيل فودين مكان مندي ودي بروين، فبل أن يلحق بهما أجويرو الذي دخل مكان سترلينج في الدقيقة 76.



وتصدى هيتون لتسديدة أرضية من فودين في الدقيقة 82، وأكمل مانشستر سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87، بعد حصول فرناندينيو على بطاقته الصفراء الثاني في اللقاء، والتقط جيسوس الكرة بعد تشتيت عشوائي من هيتون، فسدد كرة ساقطة من حدود منطقة الجزاء، أبعدها مينجز قبل أن تدخل الشباك في لادقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.