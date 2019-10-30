وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل 5ر98 مليون دولار) لتمويل مشروع لتحسين مياه الشرب في 17 محافظة تونسية.

وقال رئيس الوفد الكويتي والمستشار الهندسي بالصندوق أحمد المجهلم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان وفد الصندوق أجرى مفاوضات مع ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار التونسية والشركة التونسية لتوزيع المياه تم خلالها الاتفاق على تفاصيل اتفاقية تمويل مشروع (تحسين مياه الشرب في المناطق الحضرية) في 17 محافظة تونسية.

وأضاف المجهلم أن هذه المفاوضات توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية مبديا استعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لمواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس في مسارها التنموي في ظل الروابط المتينة بين الجانبين والآفاق الكبيرة المتاحة لتعزيز تطويرها وتنويعها.

واوضح أن تكلفة المشروع بلغت 5ر98 مليون دولار وهي الدفعة الثالثة التي يوفرها الصندوق لتونس للسنة الثالثة على التوالي لتمويل مشاريع تنموية.

وثمن مستوى التعاون القائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وتونس الذي انطلق منذ 56 عاما حيث قدم الصندوق خلال العقود الثلاثة الأخيرة تمويلات بقيمة 519 مليون دولار خصصت ل37 مشروعا تنمويا.

ومن المقرر ان ينطلق تنفيذ مشروع (تحسين مياه الشرب في المناطق الحضرية) في بداية العام المقبل.

ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من أكبر الداعمين لتونس حيث تعود أولى اتفاقيات التمويل بين الجانبين الى عام 1963.