الكويت يكتسح الساحل بخمسة اهداف في الجولة الخامسة للدوري الكويتي

اكتسح نادي الكويت نظيره الساحل اليوم الجمعة بنتيجة خمسة اهداف نظيفة في الجولة الخامسة للدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

ومع بداية الشوط الأول في المباراة التي اقيمت على استاد نادي الكويت فتح المحترف جمعة سعيد التسجيل بوقت مبكر للكويت في الدقيقة 13 وضاعف النتيجة اللاعب يوسف ناصر في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الكويت سيطرتة على اجواء المباراة واضاف اللاعب يوسف ناصر هدفا في الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء ثانية وسجل اللاعب عماد فداء في الدقيقة 58 الهدف الرابع وجاء الهدف الخامس عن طريق نجم اللقاء يوسف ناصر في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز يعود نادي الكويت الى الصدارة برصيد 13 نقطة ويتجمد رصيد الساحل بسبع نقاط في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

ومن المقرر ان تختتم الجولة الخامسة منافساتها غدا السبت بلقاء يجمع كاظمة مع العربي على استاد الصداقة والسلام.