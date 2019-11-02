صياد ليفانتي يُعاقب ريال مدريد وبرشلونة

حقق بورخا مايورال، لاعب ليفانتي، رقمًا مميزًا، اليوم السبت، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ونجح مايورال في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام برشلونة، وقيادة ليفانتي لإسقاط زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 3-1.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن مايورال هو أول لاعب هذا الموسم ينجح في زيارة شباك فريقي ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الليجا.

وكان مايورال، قد سجل هدفًا في خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3 خلال الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

يذكر أن مايورال يلعب هذا الموسم مع ليفانتي على سبيل الإعارة من صفوف الميرنجي.