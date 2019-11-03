اقتربت الاندية الرياضية الكويتية من الاحتراف الكلي اسوة بالاندية الخليجية والعالمية بعد قرار وزارة التجارة الكويتية الاخير الذي يسمح بتحويلها الى شركات تجارية تستطيع من خلالها ممارسة عدد من الانشطة داخل المنشأة الرياضية.

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية تصب في مصلحة لاعبي كرة القدم والاندية الكويتية وذلك بعد القرار الصادر في سبتمبر الماضي والذي اضافت بموجبه وزارة التجارة نشاط ادارة وممارسة كرة القدم للدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي هذا الصدد قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة الدكتور صقر الملا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان هذه الخطوة ضرورية ومهمة ومطلوبة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من اجل المشاركة في دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

واوضح الملا ان القرار الاخير يجعل اللاعبين موظفين رياضيين عاملين تحت مظلة الشركة ومتفرغين بشكل كامل وفق ضوابط وشروط معينة سيتم الانتهاء منها قريبا وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

واكد ان القرار يسمح للاندية التي يصدر ترخيصها المشاركة في دوري المحترفين والذي سيرى النور قريبا والذي سينظر قانونه في لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة الكويتي قريبا.

واشار الى ان رابطة دوري المحترفين هي من ينظم عملية انتقال اللاعبين من ناد الى اخر من خلال انشاء شركة الدوريات المحترفة والتي “نتمنى اقرارها من خلال قانون الرياضة الاحترافي الذي تنظر فيه لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة”.

ورأى ان الرياضة الكويتية باتت مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والازدهار لاسيما فيما يتعلق بمجالات كرة القدم مؤكدا ضرورة قيام اتحاد القدم والاندية بالتركيز على تاهيل النشء لتطوير هذه الرياضة.

ولفت الملا الى ان بعض الاندية مثل (الكويت) و(السالمية) و(النصر) تقدمت رسميا بطلبات استصدار الرخص التجارية مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة لتجاوز جميع المعوقات والعقبات التي تواجه كل ما من شأنه تطوير الرياضة ليتوافق ويتواءم مع متطلبات المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بمشاركة مستثمرين اجانب قال انه من الممكن وضع اشتراطات للاجنبي الراغب بالاستثمار وفق النظام المعمول به من قانون الشركات في الكويت على اعتبار انها شركة رياضية.

وذكر ان المادة 27 من القرار تؤكد ان “للاندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل اسوارها او على واجهاتها وكذلك استثمار منشاتها بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة”.

ومن جانبه قال امين السر في نادي الكويت الرياضي وليد الراشد في تصريح مماثل ل(كونا) ان الهدف من تقدم النادي رسميا بطلب لتغيير كيانه الى شركة المشاركة في دوري ابطال اسيا اضافة الى مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات كرة القدم.

واوضح الراشد ان (الكويت) يطمح من خلال تلك الخطوات للنهوض بكرة القدم الكويتية وتطويرها واعطاء ميزة الاحتراف الكلي للاعبين ليقدموا مستويات افضل لاسيما ان “انتماءهم للشركة بشكل متفرغ يكفل حقوقهم وتمتعهم باريحية واسعة”.

ورأى ان من شان هذه الخطوات اعطاء الحق للشركة بتشفير حقوق البث لتكون حصرية لها فضلا عن تحصيل موارد اضافية وبالتالي الاكتفاء المادي ذاتيا.

ودعا الراشد جميع الاندية للسير قدما في هذا المجال واتخاذ خطوات تصب في اتجاه تحويل كياناتها الى شركات لما لذلك من اهمية في تطوير اللعبة واللاعبين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اصدرت قرارا اضافت بموجبه نشاط ادارة وممارسة كرة القدم للدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واشهرت الوزارة التراخيص التجارية للاندية الشاملة رسميا وذلك بصدور القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نشاط إدارة وممارسة كرة القدم.

ويعتبر الترخيص التجاري أحد متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي الرئيسية لمشاركة الأندية في بطولة دوري ابطال اسيا.

وأشار القرار الصادر في الجريدة الرسمية الى انه ووفق المادة الأولى “يضاف نشاط ادارة وممارسة كرة القدم لأنشطة الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت الرمز الدولي 9319041 تحت قطاع الأنشطة الرياضية”.

وتنص المادة نفسها على انه “يرخص بهذا النشاط لشركات الشخص الواحد فقط على أن يكون احد ملاكها أحد الأندية الرياضية كما يشترط الحصول على هذا الترخيص موافقة الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل إصدار الترخيص”.

وتشترط ان يكون الاسم التجاري للشركة متضمنا اسم النادي مالك الشركة وعدم جواز اجراء اي تعديل على الشركة دون الرجوع الى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم ويمنع دمج أي نشاط اخر بهذا النشاط.

ويشمل القرار اندية الشباب واليرموك والجهراء والنصر والقادسية والصليبخات والقرين والسالمية والساحل وخيطان وكاظمة والعربي والكويت والتضامن.