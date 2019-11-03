حصل عضو منتخب الكويت لسباق السيارات زيد أشكناني على كأس “أسرع لفة” بسباق كأس (جي.تي) بسيارته الأستون مارتن ضمن سباقات الأولمبياد الدولي الأول لألعاب (فيا) لرياضة المحركات بحلبة (فاللي لونغا) قرب العاصمة الايطالية.

ورغم السرعة الكبيرة التي حققها أشكناني في السباق والاقتراب من المقدمة الا أن الهطول القوي للأمطار الذي أضعف التصاق العجلات بمجرى الحلبة عرقل بشكل خاص الفريق الكويتي في أقوى سباقات الأولمبياد.

وفي السباق الختامي كانت الميدالية الذهبية في المركز الأول لكأس (جي.تي) من حظ الثنائي الياباني والميدالية الذهبية للمركز الثاني من نصيب الثنائي البولندي والبرونزية للثنائي الأسترالي بينما جاء الثنائي الكويتي خالد المضف وزيد أشكناني في المركز 14 أمام بريطانيا وسويسرا.