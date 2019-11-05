الكويت – 5 – 11 (كونا) –- اعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي ان يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر الحالي عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد العاشر من نفس الشهر.

وقال الديوان في بيان صحفي نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) ان الاجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة. (النهاية) م ر ف / خ د ع