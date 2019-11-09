اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية توقيعه اتفاقية بالأحرف الأولى لتمويل طريق بطول 140 كيلومترا في الجمهورية الاسلامية الموريتانية بقيمة مقترحة تبلغ 10 ملايين دينار كويتي (حوالي 33 مليون دولار امريكي) بفائدة قدرها 5ر1 في المئة.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم السبت ان اتفاقية التمويل لمشروع طريق (النعمة – أنبكيت لحواش) وقعها من الجانب الكويتي نائب المدير العام للصندوق مروان الغانم ومن الجانب الموريتاني وزير الإقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر.

واشاد الغانم بعد التوقيع بعمق العلاقات الاخوية بين البلدين مبينا ان موريتانيا ساهمت بدور كبير خلال السنوات الماضية في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها والنهوض به فضلا عن دفع عجلة التنمية.

يذكر ان التعاون بين الصندوق الكويتي وموريتانيا بدأ منذ عام 1975 خلال اتفاقية صيانة الطرق وتواصل منذ ذاك العام عمل الصندوق هناك حيث شمل التعاون توسعة شبكات الجهد المتوسطة (تنفيذ المخططات الكهربائية بجودة وتقنية عالية) في المناطق الجنوبية والشرقية.

كما شمل التعاون تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال وعددا من القروض والمشاريع الأخرى التنموية.