تشيلسي يكرم ضيافة كريستال بالاس بثنائية

حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي تشيلسي كل من تامي أبراهام (52) وكريستيان بوليسيتش (79).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 15 في المركز التاسع.

دخل تشيلسي في أجواء المباراة سريعًا، عبر عرضية من قبل جيمس على الجانب الأيمن في الدقيقة الثانية، كادت أن تغالط الحارس جوايتا، قبل أن يخرجها الأخير إلى ركلة ركنية.

وحاول بوليسيتش في الدقيقة السابعة الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 12، تلقى بوليسيتش تمريرة مميزة من ويليان داخل منطقة الجزاء، راوغ بعدها المدافع وارد، ليسدد بعدها كرة أرضية تصدى لها حارس كريستال بالاس ببراعة.

وكاد ويليان أن يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 14 من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

ولم يشكل كريستال بالاس أي خطورة على المرمى في الدقائق الـ20 الأولى، حيث وصل استحواذ تشيلسي على الكرة إلى 72%.

ومن مخالفة أخرى من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، سدد إيمرسون كرة مرت إلى جوار القائم أيضًا.

وهدأت المباراة في الربع ساعة التالية، وارتقى بوليسيتش لعرضية لكانتي، مسددًا رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الرابعة من القت بدل الضائع تمهدت الكرة أمام ويليان في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد كرة اصطدمت بالمدافع كاهيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 52، بعدما مرر ويليان كرة سحرية لأبراهام لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك الحارس جوايتا.

وتلاعب بوليسيتش بدفاعات كريستال بالاس في الدقيقة 58، مسددًا بعدها كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أخرجها جوايتا إلى ركلة ركنية.

وتبعها أبراهام بتسديدة في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.

وواصل تشيلسي مسلسل إهدار الفرص، وكان ذلك عبر بوليسيتش في الدقيقة 66 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة مرة أخرى.

وكاد تومكينز أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 70، بعدما تلقى عرضية من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم بقليل.

وأجرى فرانك لامبارد التبديل الأول لتشيلسي في الدقيقة 73 بخروج أبراهام ونزول باتشواي.

وأطلق بوليسيتش رصاصة الرحمة على كريستال بالاس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما تابع تسديدة من قبل باتشواي اصطدمت بدفاعات كريستال، لتتمهد أمامه في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد رأسية سكنت الشباك.

ومباشرة أجرى لامبارد التبديل الثاني بخروج بوليسيتش ونزول هودوسون أودوي.

وحاول البديل ماكارثي تقليص الفارق، بتسديدة في الدقيقة 86 من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها بنجاح كيبا.

وأجرى لامبارد التبديل الأخير في الدقيقة 87 بخروج مونت ونزول جيلمور، وبعدها توغل أودوي حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد ويليان مخالفة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.