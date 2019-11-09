بارتوميو: فالفيردي المدرب المثالي لبرشلونة

ألمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إلى عدم وجود نية لرحيل المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وحاصرت الشائعات مستقبل فالفيردي بعد تراجع نتائج برشلونة على المستويين المحلي والأوروبي، بالخسارة 1-3 أمام ليفانتي في الليجا، والتعادل السلبي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “إرنستو فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة الفريق الكتالوني في هذه الفترة الانتقالية”.

وأضاف رئيس النادي “لقد أحضرنا هذا الموسم لاعبين شباب يجب أن يساعدونا في عبور تلك المرحلة”.

وتابع “نؤمن بأن فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة هذا المزيج الذي يضم مجموعة ناجحة من اللاعبين مع شباب واعدين”.

وأتم “فالفيردي هو الشخص القادر على إنشاء هذا الرابط، لتشكيل مجموعة جديدة تستكمل مسيرة برشلونة”.