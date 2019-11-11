افتتحت شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) اليوم الاثنين أول مراكزها للرعاية الصحية الأولية في محافظة حولي ضمن المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للشركة التي تشمل افتتاح خمسة مراكز في المحافظات الست.

وأعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الدكتور محمد القناعي في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن سعادته بافتتاح أول مركز ضمان يقدم رعاية صحية شاملة وفق خطة تتواكب مع متطلبات التنمية والتوسع الديمغرافي في البلاد.

وقال القناعي إن قياس درجة نجاح النظم الصحية يرتبط بحسن الأداء والجودة التي توفرها خدمات الرعاية الصحية الأولية مؤكدا حرص (ضمان) على تقديم خدمات صحية بمستويات عالية بالتعاون مع مؤسسات عالمية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة (ضمان) مطلق الصانع في تصريح مماثل إن الشركة أنهت استعداداتها الطبية والإدارية واللوجستية بشكل متكامل لاستقبال المرضى والمراجعين وانطلاق عمليات التشغيل التجاري كمرحلة عملية وتحضيرية تمهدا لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة.

وأوضح الصانع أان (ضمان) تعمل باعتبارها واحدة من مشاريع خطة التنمية وفق استراتيجية تحديث خدمات الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية بما يفيد قطاع الرعاية الصحية عموما.

ويقع مركز ضمان في منطقة حولي بمساحة تقدر ب 079ر3 ألف متر مربع ويحتوي على 20 عيادة تقدم خدمات الطب العام (طب العائلة) وطب الأطفال وتشمل تعزيز الصحة والخدمات الوقائية والتعليم والتثقيف الصحي إلى جانب الاستشارات الطبية وتشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة.

ويضم المركز أيضا عيادات طب الأسنان إضافة إلى خدمات التشخيص الأساسية كالأشعة الرقمية والسونار والتحاليل المخبرية والخدمات الصيدلانية وخدمات التمريض.