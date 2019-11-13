“التربية” تعتمد مواعيد وآلية عمل كنترول الاختبارات

وحدد السلطان في نشرته التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، بداية أعمال الكنترول في 10 الجاري، موضحا أن آخر موعد لنقل الطلبة بين المدارس هو 21 الجاري، فيما تقوم ادارة نظم المعلومات بسحب البيانات في 28 نوفمبر، على أن تقوم بارسال هذه البيانات إلى الكنترول، ويقوم الكنترول برفعها على موقعه في 5 ديسمبر بعد مراجعتها.

وأشار إلى أن بدء الاختبارات خارج الجدول سيكون من 8 ديسمبر وحتى 12 وهو تاريخ آخر موعد لاستلام القوائم المعدلة، فيما يتم اصدار ارقام الجلوس في 16 ديسمبر، على ان يتم اقفال سجل الطالب للتعديل في 18 ديسمبر، ويقوم الكنترول برفع أرقام الجلوس على الموقع الخاص به في 19 ديسمبر، على ان يكون آخر موعد لاستلام التعديلات على درجات الاعمال الخاصة بالطلبة والمواد خارج الجدول وتسليم كشوف بنواقص الدرجات وادخالها في الكنترول بتاريخ 26 ديسمبر.

من ناحيته، أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين عقد اتفاق بين وزارة التربية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الكهرباء والماء، لتصميم مدارس قائمة ومنفذة وفقا لنظام الطاقة النموذجية والمكتفية بالطاقة الذاتية.

وأوضح الياسين، في تصريح أمس، أن النظام يعتمد على تشغيل الطاقة الكهربائية بطاقة بديلة وهي الطاقة الشمسية، من خلال تركيب ألواح شمسية تقوم بتوليد الطاقة من ضوء الشمس المنبعث، وتخزين الطاقة المتولدة بالبطارية المتصلة بالنظام.

وأشار إلى أنه تم اختيار مدرستين في المدن السكنية الجديدة، هما ثانوية سعاد بنت سلمة للبنات بمنطقة سعد العبدالله، وثانوية منيرة جابر الأحمد للبنات بمنطقة جابر الأحمد، لتنفيذ المشروع.‬

التكنولوجيا والصناعة

من جانب آخر، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإنابة نادية الوزان اهتمام الكويت بجوانب التكنولوجيا والصناعة في مختلف مجالاتها وفروعها. وقالت الوزان، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي حول التآزر بين الأوساط الأكاديمية والشركاء في التكنولوجيا المتقاربة، والذي يعقد على مدى 3 أيام في مكتبة الكويت الوطنية، إن هذا الاهتمام يتجسد بإنشاء الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بالتكنولوجيا، وتقديم الدعم المادي للمشروعات العلمية والمعرفية والصناعية القادرة على تلبية احتياجات الدولة على ضوء خطة ورؤية الكويت، التي أولت التكنولوجيا الصناعية أهمية كبيرة في محاور خطتها.

من جانبه، ذكر ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وخبير المنظمة في الشارقة د. علي رحال أن المنتدى يهدف إلى دراسة الآليات، وكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الجهات الأكاديمية والصناعية، وتلبية الاحتياجات المتنامية إلى ابتكارات وتكنولوجيا جديدة.