يتوجه وفد منتخب الكويت للبولينغ غدا الخميس الى اندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم للفردي الرجال والسيدات التي ستقام في الفترة ما بين 16 و24 نوفمبر الجاري بمشاركة اللاعبين جاسم الصقر لفئة الرجال وألطاف كرم لفئة السيدات.

وقال رئيس الوفد المشارك امين سر نادي البولينغ الكويتي سالم العرادة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان هذه البطولة الكبيرة تشكل فرصة مميزة لكل من اللاعبين الصقر وكرم لتطوير مستوياتهما الفنية من خلال احتكاكهما مع ابرز نجوم العالم في اللعبة ما يوفر لهما المزيد من الخبرات.

واكد العرادة حرص النادي على اشراك اللاعبين في مثل هذه البطولات لتحسين تصنيفهما بعد ان شاركا في البطولة الاسيوية وبطولة الكويت المفتوحة التي جرت اخيرا في البلاد معربا عن امله ان يحقق اللاعبان أفضل النتائج في البطولة.

ويضم الوفد المشارك في بطولة العالم ايضا مشرفة منتخب السيدات سمية المحرول والمدرب اياد العميري فيما يشغل العرادة منصب مدير منتخب الرجال في النادي.