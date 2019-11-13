اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية انها ستوزع الدفعة الرابعة من قطاع (إن 11) ضمن القسائم الحكومية في مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) متضمنة 153 قسيمة لأصحاب الطلبات المخصص لهم حتى تاريخ الرابع من شهر فبراير 2016.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المنطقة المذكورة إلى مراجعتها لتوزيع البطاقات يومي الأحد والاثنين المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

واوضحت ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.