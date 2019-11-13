أعربت الكويت اليوم الأربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن “هذا العدوان الذي يأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويضا لفرص إحلال السلام”.

وناشد المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة عقب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد (سرايا القدس) بهاء أبو العطا وزوجته إلى جانب استشهاد العشرات في الغارات الإسرائيلية المتواصلة.