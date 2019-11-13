حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

بارد نسبيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.