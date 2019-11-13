محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 نوفمبر 2019

منذ 33 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
14 نوفمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
بارد نسبيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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