شهدت التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وكأس آسيا للعبة لعام 2023 اليوم الخميس نتائج متباينة للمنتخبات العربية حيث حققت منتخبات السعودية وعمان وسوريا والعراق واليمن انتصارات مهمة فيما خسرت الإمارات وفلسطين والأردن.

ففي المجموعة الأولى استطاع المنتخب السوري الفوز على نظيره الصيني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب (مكتوم بن راشد آل مكتوم) بإمارة دبي.

وأحرز اللاعب أسامة أومري هدف التقدم للمنتخب السوري في الدقيقة 19 ثم تعادل المنتخب الصيني عبر لاعبه وو لي في الدقيقة 30 فيما سجل اللاعب الصيني زهانغ لين بينغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بفوز ثمين لسوريا.

وعززت بذلك سوريا صدارتها للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة اثر حصد 12 نقطة من أربع مباريات فيما توقف رصيد الصين عند سبع نقاط وضعتها في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن الفلبين التي حققت انتصارا اليوم على مضيفتها جزر المالديف بهدفين مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية سقط المنتخب الأردني في فخ الهزيمة أمام ضيفه منتخب أستراليا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ستاد (الملك عبدالله الثاني) في عمان.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب آدم تاغرت في الدقيقة 13 ليعزز بذلك من صدارة أستراليا للمجموعة الثانية باجمالي 12 نقطة من أربع مباريات فيما تجمد رصيد الأردن عند سبع نقاط يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي الذي يأتي بالمركز الثاني بنفس العدد من النقاط بعدما اكتسح ضيفه منتخب الصين تايبيه بنتيجة تسعة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الثالثة تمكن المنتخب العراقي من تحقيق انتصار غال في الوقت القاتل على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة الأردنية عمان.

وسجل هدفي العراق اللاعبان مهند كاظم وعلاء عباس في الدقيقتين 11 و90 فيما أحرز هدف إيران الوحيد اللاعب احمد نور الله في الدقيقة 25 ليرتقي بذلك المنتخب العراقي الى المركز الأول بعشر نقاط من 4 مباريات في حين توقف رصيد المنتخب الإيراني عند ست نقاط يحتل بها المركز الثاني.

وفي اطار منافسات المجموعة نفسها اكتفى المنتخب البحريني بالتعادل السلبي أمام مضيفه منتخب هونغ كونغ ليرتفع رصيده الى ثماني نقاط من اربع مباريات وضعته بالمركز الثاني فيما زاد رصيد هونغ كونغ الى نقطتين من تعادلين وخسارتين.

وفي المجموعة الرابعة حقق المنتخب السعودي انتصارا مثيرا على مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتقي بذلك الى صدارة المجموعة بثماني نقاط من اربع مباريات في حين تراجعت أوزبكستان الى المركز الثاني بست نقاط من فوزين وهزيمتين.

وتقدمت أوزبكستان مبكرا عبر لاعبها إلدور شومورودوف الذي أحرز هدف السبق في الدقيقة 16 قبل ان يتعادل سلمان الفرج لمنتخب “الصقور” في الدقيقة 23 من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتمكنت أوزبكستان من استعادة التقدم عبر ضربة جزاء سجلها اللاعب أوتابيك شوكوروف في الدقيقة 56 الا ان اللاعبين سلمان الفرج وسالم الدوسري قلبا الطاولة على أصحاب الأرض بإحراز هدفين متتابعين في الدقيقتين 85 و89 ليخطفا الفوز للمنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة.

وفي اطار المجموعة نفسها فاز المنتخب اليمني على شقيقه الفلسطيني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ستاد (الشيخ علي بن محمد آل خليفة) بالبحرين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب عمر الداحي في الدقيقة 54 علما ان المنتخب الفلسطيني لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمود أبو وردة اثر حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 34.

وارتفع بذلك رصيد المنتخب اليمني الى خمس نقاط من أربع مباريات يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة فيما توقف رصيد نظيره الفلسطيني عند اربع نقاط ليتراجع الى المركز الرابع.

وفي المجموعة الخامسة سحق المنتخب العماني ضيفه منتخب بنغلاديش بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وسجل أهداف المنتخب العماني اللاعبون محسن الخالدي في الدقيقة 48 والمنذر العلوي في الدقيقة 68 وأرشد العلوي في الدقيقة 78 وعمران الحيدي في الدقيقة 90 فيما أحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب بيبلو أحمد في الدقيقة 81.

ورفعت بذلك عمان رصيدها الى تسع نقاط من اربع مباريات تأتي بها في المركز الثاني خلف قطر التي تحتل الصدارة بعشر نقاط فيما تجمد رصيد بنغلاديش عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها تعادلت أفغانستان مع الهند بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الهند الى اربع نقاط بالمركز الثالث في مقابل ثلاث نقاط للهند التي تأتي بالمركز الرابع.

وفي المجموعة السابعة تعثر منتخب الامارات خارج الديار أمام مضيفه منتخب فيتنام بهدف دون رد سجله اللاعب تين لين نعيون في الدقيقة 44 مع الاخذ بالاعتبار أن المنتخب الاماراتي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خليفة الحمادي في الدقيقة 37.

وتصدرت بذلك فيتنام المجموعة برصيد عشر نقاط من اربع مباريات فيما تجمد رصيد الامارات عند ست نقاط من فوزين وخسارتين لتحتل بذلك المركز الثالث.

وفي اطار المجموعة نفسها فاز منتخب ماليزيا على ضيفه منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد أصحاب الأرض الى ست نقاط بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب الاماراتي فيما تجمد رصيد تايلاند عند سبع نقاط بالمركز الثاني.

وفي اطار منافسات المجموعة الثامنة اكتفى المنتخب اللبناني بالتعادل السلبي أمام ضيفه الكوري الجنوبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بيروت ليضيع فرصة تصدر المجموعة فيما فاز منتخب تركمانستان على ضيفه منتخب كوريا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وارتفع بذلك رصيد لبنان الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف امام كوريا الشمالية التي تملك نفس الرصيد من النقاط فيما تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بثماني نقاط في حين تأتي تركمانستان في المرتبة الرابعة بست نقاط.

وفي إطار المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 نجح منتخب ميانمار في الفوز على ضيفه منتخب طاجيكستان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فيما فازت اليابان على مضيفتها قيرغيزستان بهدفين دون رد.

وعززت بذلك اليابان صدارتها للمجموعة باجمالي 12 نقطة فيما تأتي قيرغيزستان ثانيا بست نقاط بفارق الأهداف فقط عن طاجيكستان التي تملك نفس العدد من النقاط فيما تأتي منغوليا في المرتبة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف أيضا أمام ميانمار التي تقبع بالمركز الأخير.