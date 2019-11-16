اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت اطلاقها خدمة حجز مواقع العربات المتنقلة الكترونيا بغية دعم اصحاب الرخص من المبادرين وتحسين بيئة اعمالهم بما يتناسب مع تطورات سوق العمل.

وبينت (التجارة) في بيان صحفي انها انتهت من اعداد قائمة أولية تتضمن 400 موقف لاصحاب العربات المتنقلة في الفترة الاخيرة بالتوافق مع قطاع التنظيم في بلدية الكويت والادارة العامة للمرور والجهات ذات الصلة.

وأوضحت ان ذلك يشمل العديد من الاماكن مثل مواقف الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والواجهة البحرية التابعة لشركة المشروعات السياحية ومواقف الأندية التابعة للهيئة العامة للرياضة اضافة للمواقف الخارجية في بعض جمعيات النفع العام.

وافادت ان العمل جار على زيادة عدد المواقع خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع الجهات المعنية مشيرة الى انها حددت خطوات مبسطة لحجز مواقع العربات المتنقلة الكترونيا من خلال موقع مركز الكويت للاعمال (www.kbc.gov.kw).

وذكرت انه يكفي للمبادر الدخول الى النظام الالي لوزارة التجارة لتسجيل الرقم المركزي للترخيص والبطاقة المدنية للمدير من اجل الحصول على الموقف الخاص به.

وقالت ان النظام الالي يسمح لكل مبادر بالوقوف مدة اربعة اسابيع في الموقع نفسه مقابل رسوم بسيطة من اجل اتاحة الفرصة لاكبر عدد للاستفادة وزيادة دخل الشباب الكويتي.