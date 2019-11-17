فضيحة من العيار الثقيل سرقة العصر ان جاز التعبير ؛ والتي اهتز لها كل ضمير كويتي حي ، ولا سيما أنها أتت في ظل أبشع مناخ سياسي فاسد مر علي الكويت عبر تاريخها السياسي ؛ فكانت كالقشة التي قسمت ظهر البعير لهذا استقالت الحكومة على أثرها ، وهذا ما أكده بالفعل صاحب البلاغ الشيخ ناصر الصباح ، ولا يخفى على أحد حالة الغضب الشديدة التي يعيشها الشعب الكويتي بأختلاف نحله وملله ؛ تلمس ذلك من خلال الآراء الحادة التي تطرح على منصات التواصل الاجتماعي.

والأمر يزداد خطورة ؛ اذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومات الخطيرة المسربة والتي تتعلق بصندوق الاحتياط العام والذي أُسْتَباح وقارب على الانتهاء؛ كذلك بدأوا بصندوق الأجيال القادمة وتم دفع 9 مليار يورو لصفقة اليورفايتر المشبوهة ؛ وهذا ما عبر عنه بالفعل نائب رئيس مجلس الأمة السابق السيد خالد سلطان بن عيسي عبر حسابه في تويتر وهو أحد اهم رموز العمل السياسي والاقتصادي في الكويت..

وغني عن البيان ؛ اننا أمام تصفية ممنهجة لخزائن الكويت تتطلب بالضرورة التصدي لها من خلال أشراف الكويت بمختلف توجهاتهم و معتقداتهم الفكرية لتصدح أصوات الحق والمطالبة بالمحاسبة لكل من ساهم وتستر على من استباحوا المال العام لتتشكل نزعة إصلاحية في نفوس كل الشعب الكويتي تنتقل للسيطرة على المناخ السياسي الذي تلبد جوه بسحب الفساد الخبيثة ؛ تذهبها بإذنه تعالى رياح الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والأمانة وتقبل الاخر …الى غير ذلك من قيم الديمقراطية.

تبقي بالضمير كلمة ورسالة الى معالي رئيس مجلس الأمة الموقر ؛ ألست نائباً أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وأن تذود عن حريات الشعب ومصالحه و (أمواله) وأن تؤدي أعمالك بالأمانة والصدق .

لذلك نطلب من معاليك تصريح صحفي حول فضيحة صندوق الجيش ، ولاسيما أن معالي النائب الأول قد ذكر في بيانه أنه أحاطكم علماً بهذة التجاوزات ؛ ونتوقع من معاليك تحمل المسئولية الوطنية ، بتوضيح كيف خدعوك بأن هناك فعلا فساد ومؤامرات على المؤسسة الدستورية التي انت من يرأسها؟؟!!.

ختاما :

معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد ؛ قام بواجبه الوطني على أكمل وجه ؛ والدور الان على أهل الكويت للضغط بكل قوة باتجاه الإصلاح ومحاسبة الفاسدين .

لذلك من الضروري حل مجلس الأمة لتأتي حكومة إنقاذ وطني تكون قضيتها الأولى محاربة منظومة الفساد ؛ فلا تراجع لان الشعب الكويتي سئم الفشل تلو الفشل ، وغير مقبول نهائيا تقديم نسخة جديدة معدلة من حاتم أو المستاء حتى ولو كان طويل القامة ؟!.

ودمتم بخير