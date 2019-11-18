بعد عام بلا وظيفة.. مورينيو يحدد “المحطة المقبلة”

بعد نحو عام من دون وظيفة، يفكر المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مه توتنهام هوتسبير، حسبما كشفت تقارير صحفية

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، يدرك مورينيو جيدا أن ريال مدريد الإسباني قد يفتح له الباب في أي وقت، حيث أثيرت أحاديث عن عودة “سبيشال وان” إلى “سانتياغو برنابيو” بسبب خلافات مع المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وقال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين لبعض أصدقائه، إنه “واثق من أن المنصب ينتظره” في ريال مدريد إذا أراد ذلك.

لكن مصادر كشفت لـ”صن” أن مورينيو لن يقبل العرض بسهولة، بسبب تطلعه لتدريب توتنهام هوتسبير الذي يمر بموسم سيئ للغاية.

وجمع وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 14 نقطة فقط من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقبع في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب مبتعدا بـ6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وأصبح مستقبل ماوريسيو بوشيتينو المدرب الأرجنتيني لتوتنهام غير مضمون في النادي، بعد 5 أشهر فقط من وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل نتائج الفريق السيئة محليا.

وفي حالة رحيل بوشيتينو ، البالغ من العمر 47 عاما، سواء بالاستقالة أو الإقالة، ستكون خيارات توتنهام لاستبداله الفوري محدودة في وقت صعب من الموسم، لكن يبقى مورينيو بديلا متاحا.

وأقيل المدرب الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، في ديسمبر الماضي من تدريب مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من النتائج السلبية مع “الشياطين الحُمر”.