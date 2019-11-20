تنطلق بطولة الخليج لكرة السلة للمنتخبات لفئة الرجال السبت المقبل على صالة نادي الكويت بمشاركة خمسة منتخبات هي السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وتستمر منافساتها حتى الأول من ديسمبر المقبل.

واكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة خليل ابراهيم في تصريح صحفي اليوم الاربعاء جاهزية الاتحاد لاستضافة هذا التجمع الرياضي الخليجي.

واشار ابراهيم الى ان مشاركة منتخب الكويت في هذه البطولة تعد الأولى له بعد رفع الايقاف الرياضي الذي كان مفروضا على الرياضة الكويتية لنحو ثلاث سنوات.

واضاف ان اللجنة أنهت كل الاستعدادات التنظيمية والفنية للبطولة اذ تواصل جميع اللجان العاملة جهودها لاستقبال الوفود الخليجية التي ستبدأ الوصول اعتبارا من اليوم على ان تكتمل غدا.

وذكر ان ان ازرق السلة استعد جيدا للبطولة اذ اقام معسكرا تدريبا قويا في مدينة اسطنبول التركية خاض خلاله خمس مباريات تجريبية فاز في اثنتين وخسر ثلاث مباريات مشيرا الى ان المنتخب سيدخل معسكرا داخليا غدا ويستمر حتى نهاية البطولة.

ولفت الى ان مدرب المنتخب الكويتي التونسي عادل التلاتلي سيعلن غدا الخميس القائمة النهائية للفريق والتي ستضم 12 لاعبا يطمحون جميعا الى الوصول الى الادوار النهائية للبطولة بالرغم من غياب بعض العناصر المهمة بسبب الإصابة متوقعا ان تظهر النسخة الحالية للبطولة بمستوى فني عال في ظل تميز المنتخبات الخليجية.

ومن جانبه قال المدير العام للبطولة امين سر الاتحاد عبدالرحمن الخباز ان الاتحاد حريص على نجاح البطولة وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للاشقاء مع تلبية احتياجاتهم مبينا ان الاتحاد شكل لجنة احصاء لمساعدة الاجهزة الفنية للمنتخبات.

واضاف الخباز ان اللجنة حددت صالات اندية الساحل والنصر وكاظمة والنادي الكويتي للمعاقين لاداء تدريبات المنتخبات المشاركة في الفترتين الصباحية والمسائية متوجها بالشكر لإدارات تلك الاندية على تعاونها مع الاتحاد بجانب مجلس إدارة نادي الكويت الذي رحب باستضافة صالة النادي لمنافسات البطولة.

وبين ان اللجنة قامت بالتنسيق مع جميع جهات الدولة ذات الصلة ولاسيما وزارتي الداخلية والصحة معربا عن الشكر للهيئة العامة للرياضة على تعاونها مع الاتحاد لاسيما في اعداد منتخب الكويت للبطولة واستضافة الاتحاد لاحداثها.

ودعا الخباز الجماهير الكويتية لدعم لاعبي المنتخب في هذا الاستحقاق الرياضي المهم.