دشنت الادارة العامة الاطفاء الكويتية اليوم الاربعاء دفعة جديدة من زوارق البحرية تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات ملاحية المتطورة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال المدير العام ل(الاطفاء) الفريق خالد المكراد في تصريح صحفي بهذه المناسبة ان الزوارق الخمسة التي تم تدشينها ستعزز اسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحرائق.

واضاف المكراد ان تدشين الزوارق الجديدة يأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير الآليات والمعدات سواء في المراكز البحرية او البرية او مراكز الاخرى لافتا الى انه في الفترة القريبة المقبلة سيصل عدد المراكز البحرية الى سبعة مراكز.

واكد حرص (الإطفاء) الدائم على تحديث آلياتها ومعداتها بشكل دوري ضمن خططها موضحا ان جميع تلك الآليات يتم طلبها بناء على دراسات فنية مستفيضة لضمان الوصول الى اهداف الادارة في انقاذ الارواح والممتلكات.

من جانبه قال مدير الإدارة البحرية ب(الإطفاء) العقيد بدر الكدم في تصريح مماثل ان (الإطفاء البحري) تعاملت منذ 1 يناير 2019 حتى اليوم مع 124 حادثا و25 حريقا و99 انقاذا مؤكدا الحرص الدائم على سرعة الاستجابة وامتلاكه للتكنولوجيا الحديثة لحماية الارواح والممتلكات.

واضاف ان الزوارق التي تم تدشينها تتمتع بأحدث الأجهزة والمعدات للمساهمة بتعزيز الاسطول البحري وتقليل سرعة الاستجابة حيث أصبحت مجموعة الزوارق التي يمتلكها (الاطفاء البحري) 43 زورقا.

وذكر ان الزوارق التي تم تدشينها تنقسم الى نوعين متوسطة وصغيرة عالية السرعة تستخدم للمكافحة والانقاذ والبحث وتتمتع بخاصية الدخول المياه الضحلة لعمليات الانقاذ.