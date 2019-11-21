احرز منتخب الكويت للتنس اليوم الخميس المركز الأول في بطولة الخليج للتنس لفئتي الناشئين والشباب المقامة في البحرين.

واستطاع المنتخب الكويتي للتنس تحت 18 عاما والمكون من بدر عنتر وعيسى قبازرد وفهد الدوسري وطلال عنتر تحقيق المركز الاول بعد تغلبه على السعودية والبحرين وعمان بالنتيجة نفسها (3-0).

كما حقق منتخب الكويت تحت 14 عاما والمكون من حسين الشطي ويعقوب محمد وعبدالوهاب العبدالله وعبدالرزاق العبدالله المركز الأول بعد تغلبه على كل من منتخب قطر بنتيجة (2-1) والسعودية (2-1) والبحرين وعمان بنتيجة (3 – 0).

وفي منافسات الفردي لتحت 18 عاما حقق اللاعب الكويتي عيسى قبازرد المركز الأول بعد فوزه على زميله بدر عبدالعزيز (2 -0) فيما حقق اللاعب الكويتي عبدالرزاق العبدالله المركز الاول في فردي تحت 14 عاما بعد فوزه على اللاعب العماني مروان الخنجري (2 -0).

ومن جانبه أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح عقب التتويج بأداء لاعبي المنتخب وحصولهم على المراكز المتقدمة في البطولة الخليجية المقامة في البحرين.

وأعرب عن شكره وتقديره للبحرين لاستضافتها البطولة الخليجية متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح.

وترأس وفد الكويت المشارك في البطولة نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان.

وشارك في منافسات بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للناشئين والشباب تحت 14 و 18 سنة التي انطلقت الأحد الماضي في المنامة كل من (الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وعمان وقطر).