قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن طقس البلاد يشهد حالة عدم استقرار مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقع القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية واضطراب حالة البحر.

وأوضح أن الرؤية الافقية تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في بعض المناطق بسبب تكون الضباب متوقعا أن تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا صباح غد الثلاثاء.

إلى ذلك دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة وخصوصا قائدي المركبات وأيضا بالنسبة لمرتادي البحر.