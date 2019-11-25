اكد مدربا منتخبي الامارات واليمن لكرة القدم اليوم الاثنين جاهزية منتخبيهما قبل مواجهتهما غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الاولى في دورة كاس الخليج العربي ال24 التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

واكد مدرب منتخب الامارات فان مارفيك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن ان فريقه على اتم الجاهزية لبداية مشواره في الدورة.

وقال مارفيك انه علم بالمشاركة في (خليجي 24) بشكل مفاجئ وتم العمل لمدة اسبوع من اجل التحضير للمباراة مشيرا الى عدم وجود ضغوطات اطلاقا على الرغم من قرار المشاركة المتأخر الا ان المنتخب جاهز لمواجهة اليمن.

وعن وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب اوضح مارفيك ان التجارب اثبتت نجاح تطعيم المنتخبات بالعناصر الجديدة بين فترة وأخرى “وهناك العديد من المواهب في الدوري الإماراتي”.

من جانبه قال لاعب منتخب الامارات حمدان الكمالي خلال المؤتمر ان الامارات ليست غريبة على بطولات الخليج وتحمل هذه البطولة اهمية كبيرة عن البطولات السابقة بسبب جاهزية جميع المنتخبات بعد خوضها التصفيات الاسيوية المشتركة قبل اسبوع.

واوضح الكمالي ان الهدف هو اسعاد الجماهير الاماراتية واعادة الثقة للشارع الرياضي مشيرا الى صعوبة المجموعة وان الجميع يطمح لتحقيق اللقب وهذا يدفع اللاعبين لتقديم مجهود اضافي نحو تحقيق الهدف.

من جهته اكد مدرب منتخب اليمن سامي النعاش خلال المؤتمر ان “هدفنا هو تسجيل الانتصار الاول لليمن في دورة الخليج” مشيرا الى تحقيق بعض التعادلات في البطولات السابقة وتقديم مستويات “كبيرة محفورة بالذاكرة”.

وقال العياش ان النشاط الرياضي متوقف منذ سنوات باليمن ما يؤثر سلبا على المنتخب ولكن جاءت الاستفادة من خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا والتصفيات الاسيوية المشتركة معربا عن الامل في تحقيق نتائج ايجابية وتقديم مستوى جيد.

واشار الى تطور المنتخب اليمني في العشر مباريات الاخيرة التي لعبها ما يدفعه الى الامام لتقديم اداء “كبير” في الدورة مؤكدا ان منتخبات المجموعة “صعبة وغنية عن التعريف” وتستحق الاحترام “ولكن اليمن لعب مع منتخبات قوية وجاهز للمنافسة”.

بدوره قال حارس المنتخب اليمني سالم عوض خلال المؤتمر ان اليمن جاهزة للكشف عن “الوجه الجديد” في (خليجي 24) معربا عن الامل في تحقيق اول انتصار لليمن في تاريخ البطولة.

واضاف عوض ان هذه المشاركة التاسعة لليمن في دورة الخليج “وتم تعلم الكثير من الدروس في الماضي” والان الاستعدادات جيدة لعدم الوقوع بنفس الاخطاء.

وذكر ان تراجع مستوى المنتخب اليمني وعدم ثبات مستواه يعود الى توقف النشاط الرياضي وهذا لن يثنيه هو وزملاؤه على تقديم مستوى يليق بسمعة البطولة مؤكدا انهم “لا يخشون أحدا” وسيدخلون كل مباراة بروح قتالية “عالية”.