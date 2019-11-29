يدخل منتخبا الامارات والعراق اليوم الجمعة في تنافس على صدارة المجموعة الاولى فيما تبحث قطر عن التعويض امام اليمن ضمن منافسات دورة كاس الخليج العربي ال24 المقامة في قطر.

وسيكون الجمهور الرياضي على موعد مع مباراة تنافسية بين الامارات والعراق لاسيما وأن الفريقين في جعبتهما ثلاث نقاط بعد فوزهما على اليمن وقطر على الترتيب الثلاثاء الماضي.

ويبحث مستضيف البطولة عن التعويض امام اليمن جراء خسارته امام العراق في افتتاح مباريات (خليجي 24).

وفي المباراة الاولى يسعى المنتخبان الاماراتي والعراقي إلى تعزيز الصدارة وزيادة فرص التأهل الى الدور نصف النهائي عندما يتواجهان على استاد خليفة الدولي.

ويدخل المنتخب الإماراتي منتعشا بفوز مستحق على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة احرزها اللاعب علي مبخوت ليسجل اول (هاتريك) في الدورة.

بينما يدخل العراق بثقة بعد خطفه لثلاث نقاط مهمة امام صاحب الارض والجمهور وبطل كاس آسيا المنتخب القطري ليفرض نفسه منافسا قويا على لقب الدورة.

وقال مدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة امس الخميس ان الفريق سيذهب إلى مباراة العراق من اجل الفوز مشيرا الى قوة الفريق العراقي ذهنيا وبدنيا.

ويرى مدرب المنتخب العراقي سريتشو كاتانيش خلال المؤتمر الذي عقد امس الخميس ان مباراته ضد المنتخب الاماراتي صعبة مؤكدا في ذات الوقت على ثقته باللاعبين في الفوز بها .

أضاف أنه يعمل مع اللاعبين في الحصص التدريبية على تقديم أفضل مستوى بالدورة خاصة وان معظم اللاعبين هم من الشباب قليلي الخبرة.

وتواجه المنتخبان الإماراتي والعراقي في دورات كاس الخليج العربي 10 مرات فاز العراق مرتين ومثلهما للامارات فيما تعادلا ست مرات. ويبحث المنتخب القطري عن تعويض خسارته في افتتاح دورة (خليجي 24) امام العراق عندما يواجه نظيره اليمني على استاد خليفة الدولي بعد مباراة الامارات والعراق.

وستكون مباراة منتخبي قطر واليمن مفترق طرق خاصة وأن خسارة اي منهما ستعني خروجه بشكل كبير من منافسات الدورة. وأكد مدرب المنتخب القطري فليكس سانشيز في المؤتمر الصحفي امس الخميس أهمية الفوز على نظيره اليمني خاصة بعد خسارة فريقه مباراة الافتتاح أمام العراق .

وشدد على أهمية تعافي وتحفيز اللاعبين لتقديم مستوى يرضي الجماهير القطرية ويساهم بالتأهل إلى الدور النصف النهائي من الدورة. من جهته اكد مدرب المنتخب اليمني سامي النعاش خلال المؤتمر الصحفي صعوبة المباراة ضد المنتخب القطري خاصة وان الفريقين خسرا أولى مبارياتهما الافتتاحية في الدورة.

وأشار إلى عزم فريقه تقديم نتيجة إيجابية مغايره لنتيجة مباراة الإمارات مؤكدا أن الهدف هو ظهور بمستوى عال وايجابي واكساب اللاعبين مزيد من الخبرة.

وتواجه المنتخبان القطري واليمني خمس مرات في دورات كأس الخليج العربي كان نصيب الفوز لقطر اربع مرات مقابل تعادل وحيد بينهما.

وتتصدر الامارات فرق المجموعة الاولى بثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن العراق الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط فيما يحتل منتخبا قطر واليمن المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.