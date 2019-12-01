محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 02 ديسمبر 2019

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
02 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم و غير مستقر لاحقا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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