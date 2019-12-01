حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 02 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم و غير مستقر لاحقا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.