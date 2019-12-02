تشهد مواجهات الجولة الاخيرة اليوم الاثنين “صراعا كبيرا” على حجز بطاقات التأهل للدور نصف النهائي من دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر.

وستلعب جميع المنتخبات مواجهات الجولة الاخيرة اليوم حيث ستتواجه فرق المجموعة الاولى بنفس الوقت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ويتبعها لقاءا المجموعة الثانية في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي المجموعة الاولى يدخل العراق مباراته مع اليمن على استاد (الدحيل) كأول المتأهلين لنصف النهائي بعد حصده ست نقاط متصدرا المجموعة بعكس المنتخب اليمني الذي كان اول المودعين للدورة بعد ان استقر في المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.

وقال مدرب منتخب اليمن سامي النعاش في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب العراق ان اللاعبين حريصون على اعادة التوازن للفريق امام منتخب العراق بعد الخسارة الثقيلة من قطر بستة اهداف نظيفة.

من جهته اكد مدرب منتخب العراق سريتشو كاتانيتش في المؤتمر ان المباراة ضد اليمن ليست سهلة لاسيما انه يسعى الى رد الاعتبار وتقديم مستوى جيد.

وشدد كاتانيش على ضرورة التركيز في المباراة واللعب بمستوى عال وايجابي مشيرا الى ان التأهل للدور نصف النهائي لا يعني عدم تقديم مستوى جيد امام اليمن.

وتواجه المنتخبان العراقي واليمني مرتين في تاريخ دورات كأس الخليج فاز فيهما العراق.

وتشهد المباراة الاخرى على استاد خليفة الدولي مواجهة مصيرية بين المنتخب القطري ونظيره الاماراتي خصوصا انهما يتصارعان على بطاقة التأهل الثانية.

واكد مدرب المنتخب القطري فليكس سانشيز في مؤتمر صحفي قبل المباراة ان مباراة فريقه امام الامارات بمنزلة مباراة نهائية.

واضاف سانشيز ان فريقه اثبت عقب فوزه على اليمن يوم الجمعة الماضي انه ذو شخصية قوية في الملعب وصاحب عقلية انتصارية.

من جانبه اكد مدرب المنتخب الاماراتي فان مارفيك في مؤتمر صحفي ان حظوظ فريقه في التأهل للدور النصف النهائي قائمة رغم مواجهة صاحب الارض والجمهور المنتخب القطري.

وتواجه المنتخبان الاماراتي والقطري 18 مرة كان نصيب قطر ثمانية انتصارات مقابل خمسة للامارات وخمسة تعادلات.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الاول في المجموعة الاولى برصيد ست نقاط يتبعه منتخبا قطر والامارات بثلاث نقاط فيما استقر اليمن في المركز الاخير برصيد خال من النقاط.

اما في المجموعة الثانية فصراع التأهل لنصف النهائي محتدم وحسابات التأهل معقدة اذ لا يوجد منتخب ضمن تأهله وجميع الفرق لها فرصة العبور الى الدور القادم.

ففي المباراة الاولى يسعى منتخب الكويت الوطني الى حسم صعوده للمربع الذهبي بعدما يواجه نظيره البحريني على استاد خليفة الدولي فيما يأمل المنتخب البحريني تحقيق الفوز والتأهل من “عنق الزجاجة”.

واكد مدرب منتخب الكويت الوطني ثامر عناد في مؤتمر صحفي قبل المباراة ان مباراة البحرين بمثابة “شبه نهائي” الفائز فيها سيتأهل لنصف نهائي (خليجي 24).

واضاف عناد ان الفريق جاهز للقاء البحرين معربا عن الامل في العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى.

من جانبه قال مدرب المنتخب البحريني هيليو سوزا ان فريقه سيقدم كل ما لديه للفوز والتأهل للدور النصف النهائي من (خليجي 24).

واضاف سوزا انه سيلعب بأسلوبه الذي اعتاد اللعب به مع لاعبيه من خلال زيادة الضغط على الفريق المنافس واستغلال اخطائه لتسجيل الاهداف.

وتواجه المنتخبان الكويتي والبحريني في دورات كأس الخليج 18 مرة كان نصيب الكويت منها 10 انتصارات مقابل خمسة للبحرين فيما تعادلا ثلاث مرات.

وتقام المباراة الاخرى بين المنتخبين السعودي والعماني في اطار ذات المجموعة اذ يسعى كل منهما الى الفوز وضمان التأهل للدور النصف النهائي من (خليجي 24).

وتدخل عمان حاملة اللقب وفي جعبتها اربع نقاط فيما يحمل المنتخب السعودي ثلاث نقاط في مباراة صعبة الفائز فيها يتأهل للدور النصف النهائي من (خليجي 24).

من جهته اكد مدرب المنتخب العماني اروين كومان في مؤتمر صحفي قبل المباراة ان لقاء فريقه امام السعودية “صعب وقوي” مضيفا ان ضغط مباريات (خليجي24) يجعل التركيز ينصب على الجاهزية البدنية حتى يستطيع اللاعبون تقديم مستوى جيد في المباراة.

وفي سياق متصل قال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار خلال المؤتمر ان لديه فرصة واحدة للتأهل للدور النصف النهائي من خلال الفوز وهذا الأمر “بيدنا نحن”.

واكد رينار ان الهدف هو الفوز في مباراة عمان على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) والوصول للمربع الذهبي مشيرا الى ان المنتخب العماني حامل اللقب ولديه حافز الاحتفاظ به.

وتواجه منتخبا عمان والسعودية 17 مباراة فازت السعودية تسع مرات فيما حققت البحرين الفوز اربع مرات وكان التعادل سيد الموقف بينهما اربع مرات.

ويتصدر المنتخب العماني فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط ويأتي بعده منتخبا الكويت والسعودية بثلاث نقاط فيما يقبع المنتخب البحريني في المركز الاخير بنقطة وحيدة.

ويكتمل عقد الدور النصف النهائي بعد مواجهات اليوم على ان تلعب يوم الخميس القادم.