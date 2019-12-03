“علاقة الادارة والقانون بقيامة الدول وسقوطها” في مكتبة الكويت الوطنية

خلال ندوة “علاقة الادارة والقانون بقيامة الدول و سقوطها ” ذكر المحاضرون مجموعة من العوامل التي تُقيم الدولة وتسير أمورها من ثلاث منطلقات ، المنطلق الاداري ، المنطلق القانوني ، المنطلق الاجتماعي .

بداية تحدث رئيس الجلسة أ.عبدالرحمن الفنيسان ( باحث في الفكر الاجتماعي ) عن اثر العلوم في تطور وبناء المجتمعات وضرب مثالاً عن باريس وتطويرها من قبل الوزير هوسمان وامبراطور فرنسا نابليون الثالث واثر التحطيط العمراني فيها .

وأما في الجانب القانوني فقد ذكر أ. فهد البرجس ( ماجستير قانون دولي ) مفهوم القانون وأهميته في المجتمعات بالإضافة إلى الخصائص التي تميزه عن غيره من المفاهيم وتم التطرق كذلك لمفهوم دولة القانون ومدى أهميته وما يميزه من خصائص .

والمحور الأكثر تداولاً هو المحور الذي تحدث فيه أ.جاسم الجزاع ( باحث دكتوراة ادارة اعمال ) عن نظرية الحكم الرشيد و ما هي فلسفته ومنطلقاته وعلاقته بديمومة الدولة والتنمية المستدامة و تم ذكر ستة عوامل لبناء نموذج فعّال للحكم الرشيد الذي يفيد في تنمية القطاعين الخاص والعام ، وذكر ايضاً الجزاع مفاهيم أخرى ادارية متعلقة بالسلطة وحدودها والأوامر الادارية و الهياكل التنظيمية .

وفي ختام الندوة تقدم رئيس الجلسة أ.الفنيسان بالشكر لادارة المكتبة الوطنية و أيضا للحضور الذي كان على تفاعل عالي مع محاور الندوة.