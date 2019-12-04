بدأت سلطة المياه الفلسطينية اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بجنوبي قطاع غزة والتي مول انشاءها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 55 مليون دولار.

وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن القدرة الاستيعابية للمحطة تصل إلى نحو 27 ألف متر مكعب يوميا مشيرا الى الاستعدادات لافتتاح المحطة رسميا في الأول من العام المقبل.

ولفت الى عملية الفحص والتشغيل الأولي التي بدات في سبتمبر الماضي مؤكدا أن هذا الحدث يشكل نقلة نوعية باتجاه توفير خدمات الصرف الصحي في (خانيونس) التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة.

وقال ان المدينة تعاني منذ عقود “عدم وجود مرافق ملائمة للصرف الصحي في المنطقة” و “انتشار آلاف الحفر الامتصاصية والتي تزيد من تدهور الوضع البيئي والصحي”.