توقع مسؤول في ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الاثنين ان يتميز فصل الشتاء الحالي بطقس دافئ وهطول امطار اقل من المعدل المسجل العام الماضي.

وقال مراقب المناخ في الادارة التابعة للادارة العامة للطيران المدني الدكتور حسن دشتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان موسم الشتاء الحالي (2019-2020) دافئ بشكل عام تتخلله “بعض الايام والليالي الباردة”.

واضاف ان النماذج والخرائط المناخية لموسم الشتاء الحالي تشير الى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة غالبا ما تكون اعلى من المعدل المسجل العام الماضي بقليل مع انخفاض كميات الامطار بمعدل كبير.

واوضح ان متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال الموسم الحالي ارتفعت في بعض الاحيان بنحو خمس درجات مئوية باستثناء “ايام معدودة” انخفضت اقل من المعدل.

وذكر ان كميات الامطار المسجلة خلال فصل الخريف للعام الجاري تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة اذ رصدت محطات الارصاد الجوية معدلات 25 ملليمترا و4ر21 ملليمتر و3ر16 مللميتر في كل من جزيرتي قاروه وفيلكا ومنطقة مطربة البرية شمال غربي البلاد على التوالي مقارنة ب364 ملليمترا و302 مللميترين و261 ملليمترا و209 مللميترات في جزيرة قاروه وميناء الاحمدي ومطار الكويت الدولي والسالمية على التوالي.

واستطرد قائلا انه بغروب يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري يكون قد انتهى موسم الخريف بشهريه اكتوبر ونوفمبر معلنا بدأ فصل الشتاء بموسم المربعانية وبنواته الثلاث الاكليل (13 يوما) ثم القلب (13 يوما) واخيرا الشولة (14 يوما) وهي احد اهم مظاهر فصل الشتاء في الكويت وشبه الجزيرة العربية.

وقال دشتي انه بدخول فترة المربعانية التي تتميز بالطقس شديد البرودة والجفاف خاصة في ساعات الليل نتيجه هبوب الرياح الشمالية الغربية تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وهي الادنى خلال ايام السنة.

واستطرد قائلا انه من المتوقع لهذا الموسم ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بما هو متداول ومعروف عن هذا الموسم.

وحول اكبر انخفاض سجل لدرجات الحرارة افاد دشتي بأن ذلك كان في يناير 2009 حين سجلت محطة بوبيان معدل 8ر4 درجة تحت الصفر في حين سجلت محطات السالمي والابرق ومطربة 4ر4 و8ر3 تحت الصفر على التوالي ومحطة المطار 6ر1 درجة مئوية.

ولفت الى ان معدل درجة الحرارة خلال موسم المربعانية في عموم البلاد يبلغ نحو 6ر13 درجة مئوية في حين تكون مناطق الكويت العاصمة والنويصيب والرابية والجهراء والوفرة والصليبية والمطار “الادفئ” اما مناطق السالمي والابرق والعبدلي ومطربة وجال اللياح والصابرية والمناقيش “الابرد”.

وذكر ان اعلى درجات حرارة عظمى سجلت خلال موسم الشتاء كاملا خلال النصف القرن كان في فبراير 2018 اذ سجلت محطات الوفرة وام قدير والصليبية والجهراء والمناقيش درجات حرارة بلغت 2ر37 و2ر35 و35 و4ر34 درجة مئوية على التوالي.

وأوضح دشتي ان السبب في برودة شتاء الكويت هو هبوب الرياح الشمالية الغربية خاصة في موسم المربعانية بسبب تأثر البلاد بالنظم الجوية السائدة والمسيطرة في هذه الفترة حيث يتلاقي المنخفض الهندي الممتد من المحيط الهندي مع المرتفع فوق المداري شمالا.

واضاف ان المرتفع الجوي المشار اليه لا يقتصر تأثيره على منطقتنا فقط بل يشمل امتداده شمال افريقيا غربا الى غرب ووسط آسيا شرقا فضلا عن ان البلاد تتأثر بالمرتفع السيبيري الممتد الى الكويت دافعا اليها بالهواء البارد والقارس في هذه الفترة.

ولفت الى ان هذا الموسم تتخلله فترات من الايام الرطبة مع هبوب الرياح الجنوبية الشرقية في مقدمة المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط والتي يكون مصدر نشأتها وتمركزها فوق جزيرة قبرص فتأخذ مسارين في اتجاهها نحو الكويت.

وافاد بأن المسار الاول يتجه جنوبا ويسير بامتداد شمال البحر الاحمر متجها في حركته الى الشرق نحو الخليج العربي والمسار الثاني يتجه شرقا باتجاه شمال العراق ثم جنوب شرق على امتداد ومحاذاة نهري دجلة والفرات منتهيا الى شمال الخليج العربي وتحديدا الكويت مسببة تكون السحب وهطول الأمطار الشتوية.