الأولى فى تاريخه.. البحرين بطل خليجى 24

توج منتخب البحرين، اليوم الأحد، بطلًا لبطولة خيلجى 24 للمرة الأولى فى تاريخه على حساب نظيره السعودى، إذ انتهت المباراة النهائية والتى جمعت البحرين ضد السعودية بهدف نظيف فى شباك الأخضر.

وشهدت مباراة البحرين ضد السعودية العديد من الفرص من قبل الفريقين، حتى تمكن محمد الرميحى من تسجيل هدف البحرين الوحيد فى شباك السعودية فى الدقيقة 69، ليفوز المنتخب البحرينى بالبطولة.

ورغم فوز البحرين ضد السعودية فى المباراة النهائية، ووقع الاختيار على فواز القرنى حارس المنتخب السعودى كأفضل حارس فى بطولة خليجى 24، بينما توج مواطنه عبد الله عطيف كأفضل لاعب فى البطولة.