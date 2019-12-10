اكدت سفارة الكويت لدى التشيك اليوم الثلاثاء سلامة جميع الرعايا الكويتيين بعد حادث اطلاق نار وقع في مستشفى بمحافظة (اوسترافا) التشيكية.

وقال سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحادث وقع بجانب احد المصحات التي يتلقى بها المواطنون الكويتيون والخليجيون العلاج مناشدا المواطنين الموجودين بالقرب من موقع الحادث البقاء في مقر اقامتهم والابتعاد عن مكان وقوع الحادث.

ودعا السفير الهاجري المواطنين الى عدم التردد في الاتصال بالسفارة في حال وجود اي استفسار او رغبة في طلب المساعدة وذلك على الارقام التالية : 00420777576420 – 00420220570781 وكان مسلح قد فتح النار صباح اليوم في مستشفى بمدينة (أوستروفا) التشيكية ما ادى الى قتل ستة اشخاص من بينهم امراتان واصابة اخرين في حادث لم تعرف دوافعه بعد.

وذكرت الاذاعة التشيكية ان المسلح البالغ من العمر 42 عاما عثر عليه مقتولا في وقت لاحق بعد ان أطلق النار على نفسه داخل سيارته عقب فراره من موقع الهجوم.

وبحسب التلفزيون التشيكي اعتبر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش الحادث عملا فرديا لم تتضح بعد ملابساته.